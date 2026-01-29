В Туле за сутки с улиц вывезли около четырех тысяч кубометров снега

Фото администрации Тулы.

Сегодня, 29 января, в Туле активно продолжаются работы по уборке снега и борьбе с гололедом. Привлечены около 300 человек и столько же единиц специальной техники, включая оборудование организаций «Сервисный центр г. Тулы», «Спецавтохозяйство» и частных компаний.

Спецмашины круглосуточно обрабатывают проезжую часть и тротуары специальными реагентами. Сначала коммунальщики убирают главные дороги, затем коммунальная техника переходит на второстепенные улицы.

«Особое внимание уделяется обработке опасных участков, спусков-подъемов, расчистке подходов к социально значимым объектам. Также ведется прочистка дорог к населенным пунктам Большой Тулы», — рассказали в городской администрации.

Снег продолжают вывозить с ул. Тимирязева, на дублере пр. Ленина, на ул. Ф. Энгельса, 9 Мая.

Работа ведётся интенсивно: за предыдущие сутки с улиц вывезли около четырех тысяч кубических метров снега, а на обработку дорог ушло 1362 тонны противогололедных материалов.