Туляк получил 12 с половиной лет за госизмену: мужчина профинансировал ВСУ криптовалютой

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

Фото Артема Жильцова.

В Туле 32-летний Давыд В. признан виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый с помощью криптокошелька перевел 1200 рублей на счет иностранной организации, осуществляющей деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации.

упепепуп.jpg

Данный перевод предназначался для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

Давыда задержали 17 ноября прошлого года. Задержание проводили сотрудники ФСБ.

задержание.jpg

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев строгого режима.

Фотограф:
29 января, в 12:54 0
