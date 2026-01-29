Туляк получил 12 с половиной лет за госизмену: мужчина профинансировал ВСУ криптовалютой

Фото Артема Жильцова.

В Туле 32-летний Давыд В. признан виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый с помощью криптокошелька перевел 1200 рублей на счет иностранной организации, осуществляющей деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации.

Данный перевод предназначался для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

Давыда задержали 17 ноября прошлого года. Задержание проводили сотрудники ФСБ.





Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев строгого режима.