Туляк получил 12 с половиной лет за госизмену: мужчина профинансировал ВСУ криптовалютой

В Туле 32-летний Давыд В. признан виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый с помощью криптокошелька перевел 1200 рублей на счет иностранной организации, осуществляющей деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации.
Данный перевод предназначался для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.
Давыда задержали 17 ноября прошлого года. Задержание проводили сотрудники ФСБ.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев строгого режима.