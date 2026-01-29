  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Названы улицы Тулы, где водители чаще всего блокируют движение трамваев - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Названы улицы Тулы, где водители чаще всего блокируют движение трамваев

В январе зафиксировано уже 70 случаев задержки движения электротранспорта.

Названы улицы Тулы, где водители чаще всего блокируют движение трамваев

Почему никто не сказал им, что поговорка «Не трамвай, объедет» работает? 

С начала года зафиксировано свыше 70 инцидентов, связанных с нарушением правил парковки или застреванием автомобилей на трамвайных путях, включая выделенные линии.

Чаще всего помехи трамваям и пассажирам водители создают на следующих участках и перекрестках: Ф. Энгельса/Советская, Плеханова и Кирова в обоих направлениях (выделенные пути), а также на улицах Марата, Воздухофлотской (выделенные пути), Коминтерна, Демидовская Плотина и на кольце «Штыковая» (ул. М. Горького).

Водители неверно оценивают возможности или габариты своего транспорта, паркуются близко к путям или выезжают на рельсы и застревают там. Итог — трамвай стоит, пассажирам приходится либо высаживаться, либо ждать, пока водитель-нарушитель освободит пути.

Не все автомобилисты знают, что за такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа.

«Водитель не имеет права останавливать автомобиль на трамвайных рельсах. Это также нельзя делать в непосредственной близости от путей, если транспортное средство будет препятствовать свободному движению трамваев. Кроме того, стоянка на подобных участках дорожного полотна тоже запрещается» (п. 12.4 ПДД РФ).

Штраф — 1500 рублей (ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
29 января, в 13:35 0
Другие статьи по темам
Событие
трамвай парковка
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
сегодня, в 12:16, 111 1539 -4
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 22:07, 64 1182 -4
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
сегодня, в 16:26, 57 1566 -2
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
сегодня, в 17:03, 38 875 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области газифицирована деревня Покровка
В Тульской области газифицирована деревня Покровка
В Туле за сутки с улиц вывезли около четырех тысяч кубометров снега
В Туле за сутки с улиц вывезли около четырех тысяч кубометров снега

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.