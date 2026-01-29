Названы улицы Тулы, где водители чаще всего блокируют движение трамваев

Почему никто не сказал им, что поговорка «Не трамвай, объедет» работает?

С начала года зафиксировано свыше 70 инцидентов, связанных с нарушением правил парковки или застреванием автомобилей на трамвайных путях, включая выделенные линии.

Чаще всего помехи трамваям и пассажирам водители создают на следующих участках и перекрестках: Ф. Энгельса/Советская, Плеханова и Кирова в обоих направлениях (выделенные пути), а также на улицах Марата, Воздухофлотской (выделенные пути), Коминтерна, Демидовская Плотина и на кольце «Штыковая» (ул. М. Горького).

Водители неверно оценивают возможности или габариты своего транспорта, паркуются близко к путям или выезжают на рельсы и застревают там. Итог — трамвай стоит, пассажирам приходится либо высаживаться, либо ждать, пока водитель-нарушитель освободит пути.

Не все автомобилисты знают, что за такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа.

«Водитель не имеет права останавливать автомобиль на трамвайных рельсах. Это также нельзя делать в непосредственной близости от путей, если транспортное средство будет препятствовать свободному движению трамваев. Кроме того, стоянка на подобных участках дорожного полотна тоже запрещается» (п. 12.4 ПДД РФ).