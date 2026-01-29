Освободившимся из заключения тулякам окажут помощь. Бесплатную юридическую

29 января на первом заседании весенней сессии депутаты Тульской областной Думы внесли изменения в региональный закон, который определяет, кто может получать бесплатно юридическую помощь.

Изменения прокомментировал председатель комитета облдумы по госстроительству и безопасности Сергей Галкин:

— Большинство освобождающихся из учреждений УФСИН устраиваются на работу, имеют жилье, у них нет проблем с ресоциализацией. Но у некоторых такие проблемы есть, и они нуждаются в помощи государства, потому что если такую помощь им не оказать, есть риск рецидива противоправных действий. А это, пожалуй, самое главное, чего не хотелось бы допустить. В законопроекте речь идет об определенной категории бывших заключенных, попавших в трудную жизненную ситуацию. В частности, если такому гражданину отказали в трудоустройстве, есть проблемы с жильем, с восстановлением документов. Эту часть проблем ему поможет решить государство, чтобы в дальнейшем он не оступился и не совершил новое правонарушение.

Итак, согласно принятому закону бесплатную юридическую помощь указанные граждане смогут получить, если они обращаются по вопросам, связанным с: отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ; признанием гражданина безработным и (или) назначением пособия по безработице; регистрацией по месту жительства и снятием с регистрационного учета по месту жительства в пределах РФ; заключением, изменением, расторжением, признанием недействительными сделок с недвижимым имуществом, а также государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением такого гражданина).

Отметим, что Федеральным законом от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» предусмотрено создание центров пробации. Они уже работают в 75 регионах страны, открыто 111 центров. Тульская область также последовательно выстраивает эту систему. В нашем регионе центр пробации осуществляет свою деятельность на базе ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“».

Центр оказывает комплексную поддержку гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, включая содействие в трудоустройстве, восстановлении документов, получении образования, оформлении мер социальной поддержки и социального контракта, а также помощь в решении вопроса временного проживания.

Особый акцент сделан на трудоустройстве. В Тульской области уже действует отработанная практика, при которой предприятия принимают на работу бывших осужденных с предоставлением жилья. Этот механизм был апробирован в прошлом году и показал положительные результаты. При этом помощь строится на принципе личной ответственности — человек работает и самостоятельно обеспечивает себя.

Телефон центра пробации 8 (4872) 24-51-04, добавочный 12896.

Режим работы: понедельник–четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.