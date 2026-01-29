  1. Моя Слобода
Инвесторам — землю без торгов, а не сдавшим ЕГЭ — рабочую профессию

Рассказываем, какие законы приняли депутаты Тульской облдумы на первом заседании весенней сессии.

Инвесторам — землю без торгов, а не сдавшим ЕГЭ — рабочую профессию

29 января состоялось первое заседание Тульской облдумы весенней сессии. На нем было рассмотрено 11 законопроектов.

Один из них  закон, устанавливающий новые критерии предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Речь идет об осуществлении деятельности по созданию и развитию индустриальных, промышленных и технопарков в сфере высоких технологий на территории региона.

Воспользоваться мерой поддержки смогут юридические лица, взявшие на себя обязательства по капитальным вложениям в реализацию проекта не менее 300 миллионов рублей в течение пяти лет. Также обязательное требование — создание дополнительных рабочих мест (не менее 50, если проект реализуется в одном муниципальном образовании, до 150 — в случае, когда охвачены территории нескольких муниципалитетов).

IMG_7523.jpeg

— Развитие технопарков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства — одно из приоритетных направлений региональной экономической политики. Расширение сети таких площадок будет способствовать поддержке предпринимателей, привлечению высококвалифицированных кадров, — подчеркнул спикер облдумы Андрей Дубровский.

Еще один закон, принятый думцами, внес изменения в региональный Закон «Об образовании». Суть его в том, что с 2026 года вступили в силу изменения в федеральный Закон «Об образовании». Они предоставили право органам государственной власти субъектов Федерации оказывать господдержку профессионального обучения выпускников школ, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию.

IMG_7413.jpeg

— Принятый сегодня закон устанавливает полномочие правительства области по определению профессий рабочих и должности служащих, по которым осуществляется обучение, перечень организаций и порядок учебного процесса, — пояснил заместитель председателя комитета по соцполитике облдумы Илья Киндеев. — Думаю, это очень хорошая инициатива. Ведь если девятиклассник не сдал ГИА, он вынужден терять время до пересдачи, а теперь сможет использовать его с толком — получить профессию, которая к тому же важна для местных предприятий. С документом, подтверждающим квалификацию, и трудоустроиться будет легче, причем именно на малой родине. И разумеется, без аттестата молодой человек не останется: программу основного общего образования каждый обязательно пройдет и экзамен сдаст. Это предусмотрено федеральным законодательством.

29 января, в 16:23
