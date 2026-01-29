  1. Моя Слобода
  Двое жителей Тульской области проникли в дом москвича за мёдом и посудой
Двое жителей Тульской области проникли в дом москвича за мёдом и посудой

Мужчины задержаны, возбуждено дело.

Двое жителей Тульской области проникли в дом москвича за мёдом и посудой

В Ясногорске двое местных жителей подозреваются в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 52-летний житель Москвы. Мужчина заявил, что из его дома в посёлке Спицинском украли нож, посуду и мёд. 

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных безработных ранее судимых мужчин. Они признали вину и пояснили, что залезли в дом, отжав пластиковое окно.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

29 января, в 16:03
Прочее
