Двое жителей Тульской области проникли в дом москвича за мёдом и посудой

В Ясногорске двое местных жителей подозреваются в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 52-летний житель Москвы. Мужчина заявил, что из его дома в посёлке Спицинском украли нож, посуду и мёд.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных безработных ранее судимых мужчин. Они признали вину и пояснили, что залезли в дом, отжав пластиковое окно.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».