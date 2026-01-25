Инфографика: тульские студенты в цифрах, фактах и мнениях

25 января в России отметили праздник университетской молодежи — всех тех, кто не спит по ночам, готовясь к зачетам и экзаменам, встает к первой паре ни свет ни заря, а досыпает на скучных лекциях.
Myslo изобразил в цифрах и фактах два крупнейших вуза региона.
Тульский государственный университет
Тульский педагогический университет
Голоса университетов
Антон Мухин, студент Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), рассказал, что самое сложное в студенчестве — готовиться к бесконечным сессиям. Но парень говорит, что ему частенько везет:
Антон Мухин
— Был экзамен по истории государства и права зарубежных стран. К нему надо было выучить 100 сложнейших билетов. Я еле-еле осилил 50. Но, к счастью, мне повезло: достался самый простой билет. Даже преподаватель тогда сказал, что мне подфартило.
Антон желает всем студентам банального — хорошо учиться:
— Учеба важнее всего. Я понимаю, что, может быть, кто-то уже живет отдельно от родителей и нужно себя на что-то кормить и одевать. Но главное — не забывать про учебу. Потому что лучшие инвестиции — это инвестиции в знания. Так что молодым ребятам хочу посоветовать прилежно учиться. Это очень важно.
Никита Казаков учится на специальности «гостиничное дело» ТулГУ. Он отмечает, что студенчество — пора перспектив, где главное — не упустить свой шанс на успешное будущее:
Никита Казаков
— Я бы пожелал студентам: учиться, учиться и еще раз учиться. Потому что, наверное, студенчество — это самая яркая пора в жизни, где ты можешь найти себя. Учеба не так сложно дается, пока ты молод, и ты можешь реализовать себя в самых разных сферах жизни. А твои знакомые, которые встречаются на пути, помогут тебе это сделать. Если ты этого хочешь, конечно.
Директор спортивного клуба ТулГУ Павел Пашков приехал работать в Тулу две недели назад из Новочеркасска. В туляках особенной злости он не заметил, а наоборот, отметил доброжелательность и отзывчивость.
Павел Пашков
— Мне нравится Тула и эта снежная зима. Там, откуда я родом, зимы были бесснежными, и вот этой белоснежной сказки очень не хватало.
В университете я активно занимался греко-римской борьбой. Самым сложным в учёбе для меня было совмещать её с подготовкой к соревнованиям. Бывало так, что по три месяца я пропадал на спортивных сборах, а потом приходилось за две недели как-то готовиться к экзаменам. Конечно, половину своей студенческой жизни я не учился, а тренировался. Но потом мне стало обидно, что все считают спортсменов глупыми, и я стал учиться прилежнее. Для преподавателей стало большим удивлением, что спортсмены могут быть интеллектуальными. Я даже защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.
Анастасия Сидорова учится на 4-м курсе факультета истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого:
— Студенческая жизнь полна забавных моментов, и один из самых ярких — это первая сессия и первый экзамен. Перед своей первой сессией я невероятно переживала и долго готовилась. И вот наступил день икс. Захожу в аудиторию, тяну билет — и он оказывается удачным! Но волнение было таким сильным, что меня очень трясло, и я даже не могла нормально писать. В итоге экзамен я сдала на отлично.
Студенты-первокурсники всегда очень волнуются, но если как следует подготовиться и всё выучить, то можно получить пятёрку.
Я хочу пожелать всем студентам не терять интерес к своим увлечениям и всегда стремиться к новым знаниям. Пусть учеба приносит только радость и вдохновение, а каждая пройденная трудность делает вас только сильнее!
Григорий Шеховцов учится на факультете иностранных языков в педагогическом университете:
Григорий Шеховцов
— Один из самых смешных моментов был на занятии по методике преподавания английского языка. Мы объясняли тему одногруппникам, которые изображали детей, и некоторые так вжились в роль, что смеялась вся группа вместе с преподавателем! Тогда это казалось невероятно забавным и нереальным, а позже, поработав в школе, я понял, что дети действительно способны на многое и нужно уметь применять разные методики и техники, чтобы поддерживать дисциплину в классе и грамотно выстраивать урок.
Всем студентам желаю не переживать из-за мелочей, больше верить в себя, наслаждаться студенческими годами и находить время не только для учёбы, но и для ярких моментов и хороших воспоминаний.