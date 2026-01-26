Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже

Фото с сайта Тульского педколледжа.

В редакцию Myslo поступило обращение от студентов Тульского педагогического колледжа. Ребята пожаловались на то, что в общежитии холодно, а еще — нет стабильного интернета.

Myslo запросил комментарий у тульского минобразования.



Сотрудники министерства выехали в общежитие с проверкой.



Официальный комментарий по ситуации от сотрудников министерства:

— Студентам колледжей предоставляются комнаты в общежитии на основании договора найма. Предоставление доступа в сеть интернет не входит в перечень услуг по проживанию. Такое решение образовательная организация принимает самостоятельно. В настоящее время администрация колледжа ведет работу по установке оборудования для доступа к сети интернет в комнате самоподготовки на втором этаже общежития. Работы будут окончены до конца января. С условиями и правилами пользования интернетом для проживающих в общежитии студентов ознакомят после введения в эксплуатацию оборудования.

По результатам выезда в Тульский педагогический колледж информация о ненормативном температурном режиме в общежитии не подтвердилась.

Температура в комнатах без использования дополнительных обогревательных приборов на 26 января составляет от +20С до +23С, что соответствует санитарным нормам и требованиям. Исключение составляет угловая жилая комната на 4 этаже, где температура без обогревателя составляла 16,2 градуса. С наступлением холодов в ней работает сертифицированный масляный обогреватель. На данный момент температура в комнате — около 22 градусов.