  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже

Ранее студенты пожаловались на холод и отсутствие интернета.

Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже
Фото с сайта Тульского педколледжа.

В редакцию Myslo поступило обращение от студентов Тульского педагогического колледжа. Ребята пожаловались на то, что в общежитии холодно, а еще — нет стабильного интернета.

Myslo запросил комментарий у тульского минобразования.

Сотрудники министерства выехали в общежитие с проверкой. 

Официальный комментарий по ситуации от сотрудников министерства:

— Студентам колледжей предоставляются комнаты в общежитии на основании договора найма. Предоставление доступа в сеть интернет не входит в перечень услуг по проживанию. Такое решение образовательная организация принимает самостоятельно. В настоящее время администрация колледжа ведет работу по установке оборудования для доступа к сети интернет в комнате самоподготовки на втором этаже общежития. Работы будут окончены до конца января. С условиями и правилами пользования интернетом для проживающих в общежитии студентов ознакомят после введения в эксплуатацию оборудования. 

По результатам выезда в Тульский педагогический колледж информация о ненормативном температурном режиме в общежитии не подтвердилась.

Температура в комнатах без использования дополнительных обогревательных приборов на 26 января составляет от +20С до +23С, что соответствует санитарным нормам и требованиям. Исключение составляет угловая жилая комната на 4 этаже, где температура без обогревателя составляла 16,2 градуса. С наступлением холодов в ней работает сертифицированный масляный обогреватель. На данный момент температура в комнате — около 22 градусов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
26 января, в 17:59 −12
Другие статьи по темам
Событие
Сотрудники минобра Тульской области проверили температуру в общежитии при Тульском педколледже
Место
Тула
Погода в Туле 28 января: морозно и снежно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 января: морозно и снежно
сегодня, в 07:00, 161 2148 2
На трамвайных путях в Мясново снова застрял автомобиль
Жизнь Тулы и области
На трамвайных путях в Мясново снова застрял автомобиль
сегодня, в 11:00, 74 1903 4
В лифте ТРЦ «Гостиный двор» произошла массовая драка
Дежурная часть
В лифте ТРЦ «Гостиный двор» произошла массовая драка
сегодня, в 10:27, 55 4190 4
Тульские школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники
Жизнь Тулы и области
Тульские школы в течение трех-четырех лет перейдут на единые учебники
сегодня, в 09:30, 55 798 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Инфографика: тульские студенты в цифрах, фактах и мнениях
Инфографика: тульские студенты в цифрах, фактах и мнениях
На ул. Марата водители регулярно нарушают ПДД
На ул. Марата водители регулярно нарушают ПДД

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.