В Туле во дворе на улице Болдина убрали снег после того, как скорая не смогла проехать

Директор УК получил представление.

Фото прокуратуры Тульской области.

В Туле жители многоэтажного дома № 110-а по улице Болдина пожаловались в прокуратуру на то, что скорая помощь не смогла подъехать ко двору из-за завалов снега.

Проведенная проверка показала, что управляющая компания «Жилхоз» плохо выполняла обязанности по уборке двора от снега и льда.

В результате прокурор направил руководству компании требование немедленно устранить проблему.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, директор получил представление, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

 

 

23 января, в 12:23 −1
