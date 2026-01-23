В Туле во дворе на улице Болдина убрали снег после того, как скорая не смогла проехать

Фото прокуратуры Тульской области.

В Туле жители многоэтажного дома № 110-а по улице Болдина пожаловались в прокуратуру на то, что скорая помощь не смогла подъехать ко двору из-за завалов снега.

Проведенная проверка показала, что управляющая компания «Жилхоз» плохо выполняла обязанности по уборке двора от снега и льда.

В результате прокурор направил руководству компании требование немедленно устранить проблему.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, директор получил представление, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.