Туляк Руслан Тесаков стал вторым на Всероссийском конкурсе таксистов

Водитель из Тулы Руслан Тесаков получил благодарность Министерства транспорта России за высокие достижения в профессиональном конкурсе таксистов. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Руслан принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси в России», где показал отличные результаты, заняв почетное второе место среди лучших профессионалов своего дела. Финал конкурса прошел в Кирове в 2025 году.

«Конкурс „Лучший водитель такси в России“ направлен на повышение уровня профессиональной подготовки водителей, безопасности и качества пассажирских перевозок, а также на укрепление правовой культуры и профилактику опасного поведения на дорогах», — отметили в минтрансе.

В 2026 году региональный этап конкурса вновь пройдет в Тульской области.

