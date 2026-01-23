  1. Моя Слобода
Туляк Руслан Тесаков стал вторым на Всероссийском конкурсе таксистов

Финал проходил в 2025 году в Кирове.

Фото минтранса Тульской области.
Фото минтранса Тульской области.

Водитель из Тулы Руслан Тесаков получил благодарность Министерства транспорта России за высокие достижения в профессиональном конкурсе таксистов. Об этом сообщили в региональном минтрансе. 

Руслан принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси в России», где показал отличные результаты, заняв почетное второе место среди лучших профессионалов своего дела. Финал конкурса прошел в Кирове в 2025 году.

«Конкурс „Лучший водитель такси в России“ направлен на повышение уровня профессиональной подготовки водителей, безопасности и качества пассажирских перевозок, а также на укрепление правовой культуры и профилактику опасного поведения на дорогах», — отметили в минтрансе. 

В 2026 году региональный этап конкурса вновь пройдет в Тульской области.

Напомним, про самого титулованного таксиста региона мы уже рассказывали. Почитать материал можно тут. В 2024 году таксист занял 4-е место в конкурсе. 

23 января, в 12:02
