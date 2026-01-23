Туляки бьют тревогу: автобусы до онкоцентра ходят редко и непредсказуемо

По их словам, после Нового года количество рейсов автобусов резко сократилось.

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратились возмущенные граждане, рассказавшие о серьезных сбоях в движении автобуса № 68, который является единственным транспортным средством, связывающим автовокзал с областным онкологическим центром. Из-за нерегулярности рейсов пациенты лишились возможности вовремя приезжать на медицинские процедуры и консультации.

По словам местных жителей, изменения начались сразу после того, как новый перевозчик — ООО «Ирбис» — заменил прежнего оператора маршрута, индивидуального предпринимателя Краеву М. А. До Нового года никаких проблем с движением автобусов не наблюдалось, а расписание соблюдалось добросовестно.

Теперь же люди сообщают, что автобусы стали ездить гораздо реже. Вместо обязательных 24 рейсов ежедневно выполняется едва половина или даже меньше. Иногда графики нарушаются настолько серьезно, что жителям приходится по несколько часов ждать автобус.