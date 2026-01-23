В 2026 году проект Виктора Дзюбы «Узнай свой край» продолжится

Фото В.Федоровой.

Созданный депутатом Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия» Виктором Дзюбой проект «Узнай свой край» существует с 2021 года, и в нём уже приняло участие более 10 тысяч туляков.

Целью проекта является ознакомление жителей города Тулы со знаковыми местами нашего региона. Одним из них является находящийся в посёлке Дубна музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых» — жемчужина русского дворянства XVIII–XIX веков. В программу поездки входит также посещение храма Святых Апостолов Петра и Павла и возложение цветов к Вечному огню на Аллее Славы.

Другой маршрут для жителей оружейной столицы лежит в военно-патриотический парк «Патриот» — первый региональный аналог парка «Патриот» в Московской области, построенный при тесном сотрудничестве Министерства обороны РФ и Алексея Геннадьевича Дюмина.

Перед началом поездки в парк «Патриот» участники проекта посещают первый в Тульской области православный храм во имя Великого Угодника Божьего — Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, построенный на территории завода «Мехмаш».

Все экскурсионные программы, билеты, комфортабельный автобус и памятные сувениры финансируются из личных средств Виктора Дзюбы.