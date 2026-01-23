Илья Беспалов рассказал, как относится к выделенкам в Туле

А также какие улицы приведут в порядок в городе в новом году.

Фото Алексея Пирязева.

Накануне, 22 января, глава администрации Тулы Илья Беспалов провел прямой эфир и ответил на вопросы жителей.

По его словам, в 2026 году ремонт ждет улицы Михеева, Коминтерна, перекрестки Советская — Оборонная, Советская — Энгельса, а также юг Тулы — от Орловского путепровода к Менделеевскому поселку.

«На этом участке работы будут синхронизированы с ремонтом моста», — подчеркнул сити-менеджер.

Кроме того, была затронута тема организации выделенных полос для общественного транспорта. По словам Ильи Беспалова, выделенка целесообразна лишь там, где есть соответствующая инфраструктура и условия движения.

«Я сам сторонник выделенки, но ее можно делать только там, где ее можно делать. Она хорошо работает на Воздухофлотской, Щегловской Засеке, по проспекту Ленина. Вот у нас получилось сделать ее на Агеева, вопрос достаточно острый, многие нас за это критиковали. Но она себя проявила. Мы ее сделали на улице Плеханова, Металлургов. Общественный транспорт, в данном случае трамвай, должен ходить быстрее, чем движется основной поток транспорта.

Где будет возможно, там мы будем делать выделенку. К примеру, на Коминтерна не получится, там большой трафик автомобильного транспорта», — заключил чиновник.