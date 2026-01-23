  1. Моя Слобода
ФСБ задержала мужчину, пообещавшего помочь тулячке перевести мужа в другую воинскую часть

Обвиняемого заключили под стражу.

Сотрудники Управления ФСБ по Тульской области предотвратили преступление, совершенное ранее осужденным, безработным уроженцем одной из республик Закавказья.

Выяснилось, что мужчина обманул тулячку, пообещав ей перевести ее мужа, военнослужащего в зоне спецоперации, из одной части в другую за деньги. Мужчина получил крупную сумму денег, хотя не мог исполнить обещанное.

В отношении представителя одной из национальных диаспор возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали непосредственно при получении очередной суммы денег. Обвиняемого заключили под стражу.

23 января, в 09:17 +4
