Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки

В ходе ответов на блиц-вопросы, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о любимом лакомстве из детства:

— Что для вас вкус Тулы? Например, пряники, пастила…

— Пряники и пастила — безусловно. А я вспоминаю вкус детства, оно было советское. Я любил тюрю! Не уверен, что знаете про такое. Его не надо готовить. Все просто: в тарелку налить теплое молоко, положить ложку сахара и покрошить белый хлеб. Получается по-детски сладкая вкусная похлебка. А еще гренки! Мама их готовила так: нарезала батон, ломти окунала в сладкое молоко и поджаривала на сковороде. Мне казалось это обалденным лакомством.

