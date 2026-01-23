Погода в Туле 24 января: облачно и до -18 градусов

24 января в Туле ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.
Температура воздуха днем — от -18…-13°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Атмосферное давление будет слегка повышенным.
