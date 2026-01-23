В ночь на 24 января в Тульской области ударят морозы до -24 градусов

В Тульской области температура воздуха ночью опустится до -24…-19 градусов. Об этом предупредили синоптики.
Напомним, что ранее в регионе было объявлено метеопредупреждение из-за резкого похолодания.
В регионе объявлено метеопредупреждение.
