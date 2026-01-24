В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных

Им помогают легче пережить холодное время.

Фото минсельхоза Тульской области.

В Тульской области запустили программу дополнительной подкормки диких животных зимой. Лесники установили кормовые площадки для сохранения популяций лосей, оленей, косуль и кабанов.

Регулярная подкормка позволяют животным легче пережить холодное время года, сохранять высокую численность поголовья и получать необходимое питание для воспроизводства здорового потомства.

«Для восполнения дефицита минералов специалисты создают солонцы из расчета одна площадка на тысячу гектаров, расходуя около 20 килограммов соли в год на точку, а также заготавливают сено и веники», — рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.