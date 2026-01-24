  1. Моя Слобода
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных

Им помогают легче пережить холодное время.

В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
Фото минсельхоза Тульской области.

В Тульской области запустили программу дополнительной подкормки диких животных зимой. Лесники установили кормовые площадки для сохранения популяций лосей, оленей, косуль и кабанов.

HYkp6im7SFz8NGfgRmjwWx7q-gtnWm-UwgevElFf0SIUgpc8eBlXbXlBjYNk37OfDlq-DioxFa1Q4oa2tY6IclT6.jpg

Регулярная подкормка позволяют животным легче пережить холодное время года, сохранять высокую численность поголовья и получать необходимое питание для воспроизводства здорового потомства.

«Для восполнения дефицита минералов специалисты создают солонцы из расчета одна площадка на тысячу гектаров, расходуя около 20 килограммов соли в год на точку, а также заготавливают сено и веники», — рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

За процессом подкормки и поведением животных специалисты наблюдают с помощью современных фотоловушек.

вчера, в 22:06 +8
