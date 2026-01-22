Тулагорводоканал предупреждает жителей о плановой проверке счётчиков

Фото из архива Myslo.

Специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить плановую проверку и снятие контрольных показаний индивидуальных приборов учета. Жителей просят подготовить документы на счётчики (паспорт прибора учета или акт поверки).

11 февраля с 10.00 до 15.00 сотрудники водоканала будут работать по адресам: ул. Кирова, 19 и ул. 9 Мая, 24, а 12 февраля, в то же время, проверка будет проходить в доме № 33 по ул. Степанова.

Не забывайте требовать у проводящих проверку лиц удостоверения сотрудников АО «Тулагорводоканал».