За год оказать первую помощь научились более 500 тысяч жителей Тульской области

Был даже разработан специальный сайт «Помоги 71».

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В правительстве Тульской области подвели итоги программы обучения жителей основам первой помощи. За год в регионе проводились занятия на 30 площадках силами 640 инструкторов. Количество обучающихся составило более 500 тысяч человек.

Информацию жителям передавали разными способами: через сайт Центра медицины катастроф, публикации в СМИ, соцсетях и т. д. Жители могли самостоятельно записаться на обучение через специальный сайт «Помоги 71», куда за прошлый год поступило 3276 заявок.

Разработчики сайта постоянно пополняют его полезными материалами: инструкциями, роликами. Дополнительно создана интерактивная панель, где публикуются свежие данные о процессе подготовки.

«Обновлен учебный инвентарь для отработки практических навыков оказания первой помощи. Приобретены манекены для проведения сердечно-легочной реанимации, тренажеры для отработки навыков удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, — рассказал министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

вчера, в 18:01 0
