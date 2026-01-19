ИИ-фотошоп и вранье: кто контролирует честность ответов на «Открытом регионе 71»?

Сервис появился давно и успел заслужить доверие со стороны жителей. Но в этом году зафиксирован ряд случаев, когда ответы даются ради «галочки».

Как правило, оставленные на «Открытом регионе 71» обращения не оставались незамеченными. Проблемные вопросы удавалось эффективно решать. Но в последнее время со стороны туляков появились нарекания: УК и ведомства отвечают неправду.

8 января жители улицы Ершова в Центральном округе Тулы оставили на «Открытом регионе» просьбу помочь с расчисткой дороги. В течение двух дней обращение было без ответа, пишет «Тульская пресса».

10 января жители поддержали инициативу губернатора и вышли на «снежный субботник». Обслуживающая их дом № 29 УК тоже присоединилась к уборке во дворе. Через несколько дней они получили долгожданный ответ от начальника управления по благоустройству Тулы Александра Корнеичева: он отчитался, что улица расчищена. В подтверждение приложил фото. А на них — убранная жителями и сотрудниками УК территория. А не дорога, которую просили освободить от снега.

Людям пришлось повторно оставлять заявку, уже с упреками в адрес чиновника. После этого Корнеичев пообещал провести уборку до 16 января.

В другом случае УК и вовсе выполнила работы… с помощью искусственного интеллекта. Речь о компании «ЖСО».

В ответ на просьбу убрать снег с козырька первого подъезда дома № 81 по ул. Гоголевской сотрудники компании просто стерли сугроб и приложили измененное фото, добавив, что заявка выполнена.

По факту же уборку никто не проводил.

что рассказали в гжи

Myslo узнал у начальника ГЖИ Тульской области Леонида Ивченко, есть ли механизм контроля честности ответов в таких случаях. Оказалось, нет.

— Сегодня создана масса каналов связи для обозначения проблем и их решения, например личный кабинет на ГИС ЖКХ, где можно направить обращение в свою управляющую организацию. Каждое обращение фиксируется и имеет ограниченные сроки для принятия мер и ответов. У многих УК есть домовые чаты в мессенджере МАХ.

Также в УК можно обратиться через мобильное приложение «Госуслуги Дом».

В Тульской области более 130 управляющих организаций из 181 самостоятельно принимают сообщения от жителей через «Открытый регион 71» и платформу обратной связи.

На «Открытом регионе» установлены короткие сроки реакции на обращения по поводу нечищеного снега и наледи — двое суток; на платформе обратной связи — чуть больше.

Что касается контроля достоверности ответов, то ГЖИ здесь такой же пользователь сервиса. Мы не имеем доступа к диалогам между жителями и УК. Поэтому можем проводить проверки только по факту обращений к нам.