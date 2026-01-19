  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. ИИ-фотошоп и вранье: кто контролирует честность ответов на «Открытом регионе 71»? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

ИИ-фотошоп и вранье: кто контролирует честность ответов на «Открытом регионе 71»?

Сервис появился давно и успел заслужить доверие со стороны жителей. Но в этом году зафиксирован ряд случаев, когда ответы даются ради «галочки».

ИИ-фотошоп и вранье: кто контролирует честность ответов на «Открытом регионе 71»?

Как правило, оставленные на «Открытом регионе 71» обращения не оставались незамеченными. Проблемные вопросы удавалось эффективно решать. Но в последнее время со стороны туляков появились нарекания: УК и ведомства отвечают неправду.

8 января жители улицы Ершова в Центральном округе Тулы оставили на «Открытом регионе» просьбу помочь с расчисткой дороги. В течение двух дней обращение было без ответа, пишет «Тульская пресса».

10 января жители поддержали инициативу губернатора и вышли на «снежный субботник». Обслуживающая их дом № 29 УК тоже присоединилась к уборке во дворе. Через несколько дней они получили долгожданный ответ от начальника управления по благоустройству Тулы Александра Корнеичева: он отчитался, что улица расчищена. В подтверждение приложил фото. А на них — убранная жителями и сотрудниками УК территория. А не дорога, которую просили освободить от снега.

Людям пришлось повторно оставлять заявку, уже с упреками в адрес чиновника. После этого Корнеичев пообещал провести уборку до 16 января.

В другом случае УК и вовсе выполнила работы… с помощью искусственного интеллекта. Речь о компании «ЖСО».

В ответ на просьбу убрать снег с козырька первого подъезда дома № 81 по ул. Гоголевской сотрудники компании просто стерли сугроб и приложили измененное фото, добавив, что заявка выполнена.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5e/f8/423a-f405-4865-89f6-e774954ae572/6289d4cc-36e9-470d-a3fc-51c7d7dc9e17.jpg

По факту же уборку никто не проводил.

что рассказали в гжи

Myslo узнал у начальника ГЖИ Тульской области Леонида Ивченко, есть ли механизм контроля честности ответов в таких случаях. Оказалось, нет.

— Сегодня создана масса каналов связи для обозначения проблем и их решения, например личный кабинет на ГИС ЖКХ, где можно направить обращение в свою управляющую организацию. Каждое обращение фиксируется и имеет ограниченные сроки для принятия мер и ответов. У многих УК есть домовые чаты в мессенджере МАХ.

Также в УК можно обратиться через мобильное приложение «Госуслуги Дом».

В Тульской области более 130 управляющих организаций из 181 самостоятельно принимают сообщения от жителей через «Открытый регион 71» и платформу обратной связи.

На «Открытом регионе» установлены короткие сроки реакции на обращения по поводу нечищеного снега и наледи — двое суток; на платформе обратной связи — чуть больше.

Что касается контроля достоверности ответов, то ГЖИ здесь такой же пользователь сервиса. Мы не имеем доступа к диалогам между жителями и УК. Поэтому можем проводить проверки только по факту обращений к нам.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 17:51 −2
Другие статьи по темам
Событие
ГЖИ куда пожаловаться на снег
Место
Тула
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
вчера, в 12:50, 69 12805 2
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
Дежурная часть
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
вчера, в 15:15, 57 4402 8
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
Жизнь Тулы и области
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
вчера, в 20:50, 40 685 2
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
вчера, в 15:00, 40 1418 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За год оказать первую помощь научились более 500 тысяч жителей Тульской области
За год оказать первую помощь научились более 500 тысяч жителей Тульской области
Напал в подъезде, отобрал шубу и телефон: в Кимовске задержали грабителя
Напал в подъезде, отобрал шубу и телефон: в Кимовске задержали грабителя

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.