Тульские полицейские обеспечат охрану ﻿общественного порядка на Крещение

В местах проведения массовых мероприятий будет введен контрольно-пропускной режим.

Фото Алексея Пирязева

В ночь с 18 на 19 января в храмах Тульской области пройдут мероприятия, посвященные празднику Крещения. Будет открыто 36 мест для крещенских купаний. Возле купелей будут дежурить сотрудники полиции, военнослужащие Росгвардии, спасатели и медики.

В местах проведения массовых мероприятий будет обеспечен контрольно-пропускной режим с применением досмотровых средств. За безопасностью дорожного движения будут следить наряды ДПС Госавтоинспекции.

Полиция Тульской области призывает граждан соблюдать общественный правопорядок и меры личной безопасности. Помните: купаться в ночь на Крещение следует только в специально подготовленных местах.

Также сотрудники полиции напоминают об ответственности за оскорбительные действия на религиозных церемониях и о запрете проноса в места массовых мероприятий алкоголя, оружия, любых колющих и режущих предметов, а также легковоспламеняющихся жидкостей.

Фотограф:
вчера, в 19:27 0
