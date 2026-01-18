Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo

Перед вами – подборка самых главных событий первой рабочей недели 2026 года.

С 1 января несколько транспортных компаний, работающих по нерегулируемому тарифу, повысили стоимость проезда. Разобрались, сколько теперь стоят билеты по самым популярным пригородным маршрутам.

После смертельного ДТП с трамваем на Пролетарском мосту региональная прокуратура провела проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, кто именно из чиновников городской администрации и сотрудников «Тулгорэлектротранса» понесёт ответственность за гибель пяти человек.

В первую рабочую неделю года тульские соцсети заполнили фотографии огромных сосулек, «оккупировавших» городские многоэтажки. Губернатор Дмитрий Миляев пригрозил коммунальщикам, плохо расчищающим дворы и крыши от снега и наледи, солидными штрафами.

УМВД России по Тульской области опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы врача-терапевта из Донского. Преступление остаётся нераскрытым уже третий год. Разыскивается худощавый мужчина славянской внешности в возрасте от 20 до 35 лет.

Квартиру тулячки Татьяны Гвоздевой таинственным образом залило 40 раз за три месяца, а «аварийка» игнорирует её звонки, объясняя это «установкой начальства». Подробности этой истории читайте здесь.