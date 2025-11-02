  1. Моя Слобода
В Туле раскрыли убийство 22-летней давности

Мужчина убил своего знакомого из-за денег и скрылся.

В Туле раскрыли убийство 22-летней давности
Кадр из видео.

Следователи СК России по Тульской области возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 2003 году по факту убийства мужчины.

По данным следствия, 22 апреля 2003 года на территории деревни Высокое Ленинского района обнаружили тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Тогда установить подозреваемого не смогли, уголовное дело было приостановлено. 

Снимок экрана 2025-11-02 091006.png

В 2025 году аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет в составе опытных следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Тульской области заново изучили материалы, допросили свидетелей.

В результате кропотливой работы удалось установить причастность мужчины 1978 года рождения.

На допросе он сознался в преступлении и в подробностях рассказал обстоятельства.

Снимок экрана 2025-11-02 091033.png

Так, 22 апреля 2003 года подозреваемый вместе со знакомым находился в Тульском областном регистрационном центре, где последний осуществлял сделку по продаже своей квартиры. Получив от покупателя 10 500 долларов США, потерпевший совместно с подозреваемым сели в автомобиль и поехали в сторону деревни Высокое.

Уже в машине подозреваемый ударил приятеля несколько раз ножом и молотком, в результате чего тот скончался. Убийца забрал деньги и скрылся.

— Я достал деньги у него из кармана и выбросил его [тело] туда, присыпав листвой, — рассказал обвиняемый во время следственных действий.

Следователи предъявили подозреваемому обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. 

сегодня, в 11:48
Место
Тула
Прочее
убийствоуголовное дело
