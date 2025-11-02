  1. Моя Слобода
В Тульской области будут платить миллион рублей за выдающиеся достижения в сфере науки

Соответствующий закон подписал губернатор Дмитрий Миляев.

Фото Алексея Пирязева.

С 1 января 2026 года в Тульской области повышаются размеры премий, присуждаемых за выдающиеся достижения в сфере науки. Вместо 200 тысяч рублей каждая премия составит 1 миллион рублей.

Повышение затронет три ключевые премии. Это:

  • Премия имени Б. С. Стечкина. Присуждается за значительный вклад в развитие естественных и технических наук, а также за разработку и внедрение передовых технологий, техники и материалов.
  • Премия имени К. Д. Ушинского. Вручается за выдающиеся достижения в области гуманитарных наук.
  • Премия имени Е. Н. Сабинина. Присуждается за разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-промышленного комплекса Тульской области.

Дмитрий Миляев отметил, что увеличение размеров премий — это не просто финансовая поддержка.

«Уверен, что эти изменения станут мощным импульсом для дальнейшего развития научного и технического потенциала Тульской области, привлекут новые таланты и будут способствовать созданию прорывных решений, которые принесут пользу», — сказал губернатор.

Фотограф:
сегодня, в 16:51 −1
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
премии ученым
