В Туле прошел фестиваль «Есенин-FEST»

Гости не просто слушали стихи, а полностью погрузились в атмосферу жизни и творчества Сергея Есенина.

Фото Тульской библиотечной системы.

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого на один вечер превратилась в центр поэтического притяжения. Совет инициативной молодежи Тульской библиотечной системы подготовил масштабную программу в честь 130-летия со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина.

Театральная программа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» провела гостей по извилистым тропам биографии поэта. Не менее ярким и драйвовым получилось выступление талантливого гитариста Егора Григорьева.

Для самых творческих участников работали площадки с мастер-классами. На «Шепоте есенинских строк» своими руками создавались уникальные закладки с мотивами из творчества поэта. «Магия пера» помогла освоить искусство каллиграфии и ощутить себя настоящим поэтом.

На мероприятии работали интеллектуальные площадки, где каждый мог проверить себя на знание эпохи Серебряного века с викториной «Поэтическое серебро России», вспомнить предметы крестьянского быта в увлекательной игре «Бывало и такое».

Особой популярностью пользовался «Поэтический оракул», где каждый получал мудрый совет и ответ на свой вопрос строчкой из стихотворения Сергея Есенина.

Гости фотографировались у стилизованной фотозоны, где на большой грифельной доске был мелом нарисован портрет самого Сергея Есенина с цитатами из его произведений.