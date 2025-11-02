  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле прошел фестиваль «Есенин-FEST» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле прошел фестиваль «Есенин-FEST»

Гости не просто слушали стихи, а полностью погрузились в атмосферу жизни и творчества Сергея Есенина.

В Туле прошел фестиваль «Есенин-FEST»
Фото Тульской библиотечной системы.

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого на один вечер превратилась в центр поэтического притяжения. Совет инициативной молодежи Тульской библиотечной системы подготовил масштабную программу в честь 130-летия со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина.

Театральная программа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» провела гостей по извилистым тропам биографии поэта. Не менее ярким и драйвовым получилось выступление талантливого гитариста Егора Григорьева.

7.JPG

Для самых творческих участников работали площадки с мастер-классами. На «Шепоте есенинских строк» своими руками создавались уникальные закладки с мотивами из творчества поэта. «Магия пера» помогла освоить искусство каллиграфии и ощутить себя настоящим поэтом.

6.JPG

На мероприятии работали интеллектуальные площадки, где каждый мог проверить себя на знание эпохи Серебряного века с викториной «Поэтическое серебро России», вспомнить предметы крестьянского быта в увлекательной игре «Бывало и такое».

12.JPG

Особой популярностью пользовался «Поэтический оракул», где каждый получал мудрый совет и ответ на свой вопрос строчкой из стихотворения Сергея Есенина.

11.JPG

Гости фотографировались у стилизованной фотозоны, где на большой грифельной доске был мелом нарисован портрет самого Сергея Есенина с цитатами из его произведений.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Есенин-FEST
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
сегодня, в 09:00, 117 839 5
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
вчера, в 09:11, 94 10538 -1
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
Жизнь Тулы и области
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
сегодня, в 11:04, 35 1218 -2
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
вчера, в 18:32, 81 3253 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Центральном парке заметили новое поколение белок-лейкистов
В Центральном парке заметили новое поколение белок-лейкистов
В Тульской области будут платить миллион рублей за выдающиеся достижения в сфере науки
В Тульской области будут платить миллион рублей за выдающиеся достижения в сфере науки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.