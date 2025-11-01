На Советской снова горели трамвайные пути: видео

Ночью на улице Советской горели трамвайные пути. Отметим, что это уже не первый раз за последнее время. Так, ранее очевидцы сообщали о подобных инцидентах на ул. Пролетарской, а также в Мясново.

Напомним, причиной страшного ДТП на Пролетарском мосту, где погибли пять человек, по одной из версий, стал сошедший с рельсов трамвай.

Отметим, что после этого происшествия сегодня в Туле на несколько часов перекрывали Пролетарский мост для следственных действий. Эксперты осматривали трамвайные пути. Затем следственная группа переместилась на улицу Советскую.

