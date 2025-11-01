  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Советской снова горели трамвайные пути: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На Советской снова горели трамвайные пути: видео

Видеозапись в редакцию Myslo прислали очевидцы.

На Советской снова горели трамвайные пути: видео

Ночью на улице Советской горели трамвайные пути. Отметим, что это уже не первый раз за последнее время. Так, ранее очевидцы сообщали о подобных инцидентах на ул. Пролетарской, а также в Мясново.

Напомним, причиной страшного ДТП на Пролетарском мосту, где погибли пять человек, по одной из версий, стал сошедший с рельсов трамвай

Отметим, что после этого происшествия сегодня в Туле на несколько часов перекрывали Пролетарский мост для следственных действий. Эксперты осматривали трамвайные пути. Затем следственная группа переместилась на улицу Советскую.

 

Хотите рассказать интересную новость? Пишите в телеграм-бот Myslo по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
горят трамвайные пути
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
сегодня, в 07:00, 73 897 4
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
Жизнь Тулы и области
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
вчера, в 18:18, 197 7688 -33
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
Жизнь Тулы и области
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
сегодня, в 06:09, 42 5533 2
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
сегодня, в 09:11, 38 6890 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Предприятия «ПМХ» и «Промсорта» установили сразу несколько рекордов
Предприятия «ПМХ» и «Промсорта» установили сразу несколько рекордов
После масштабного рейда тульской полиции из России выдворят 81 нелегала
После масштабного рейда тульской полиции из России выдворят 81 нелегала
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.