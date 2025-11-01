  1. Моя Слобода
После масштабного рейда тульской полиции из России выдворят 81 нелегала

Подведены итоги операции «Нелегал-2025».

Операция проходила с 13 по 22 октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По ее итогам стражи порядка составили 546 протоколов за нарушение миграционного законодательства и 224 за нарушения правил въезда или пребывания в РФ.

Сумма административных штрафов составила 2 миллиона 680 тысяч рублей.

Принято 81 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

сегодня, в 15:10 +2
операция НелегалполицияТульская областьпроисшествия
