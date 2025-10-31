Туляки несколько дней подряд сообщали о поломках рельсов на Пролетарском мосту

Несколько дней назад горожане сообщали в соцсетях о повреждениях рельсов неподалеку от места сегодняшнего ДТП.

Так, 29 октября часть рельсов на мосту была аварийно заменена.

Около перекрестка улиц Пролетарской и Карла Маркса трамваи стояли из-за повреждения путей.

На ул. Советской у цирка из рельсов торчал посторонний предмет:

Кроме того, вот уже неделю рельсы на ул. Пролетарской горели. Вот как прокомментировали Myslo горящие пути в МКП «Тулгорэлектротранс»:

— На участке Пролетарского моста на стыке рельсов произошел перегрев соединительного кабеля. Угрозы движению трамваев и легкового транспорта не было. На место оперативно выехали и провели работы специалисты аварийной службы. Ситуация на контроле.

Напомним, причиной страшного ДТП на мосту, где погибли 4 человека и пострадали еще 16, по одной из версий, стал сошедший с рельсов трамвай.