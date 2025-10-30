  1. Моя Слобода
Тульская федерация ММА помогла участнику СВО оборудовать зал для занятий единоборствами

Тренировки посещают, в том числе, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Дилмурод Абидов ранее добровольно оказывал помощь в зоне конфликта, затем заключил контракт и стал добровольцем. Так как у него есть медицинское образование, его задачей было вызволять раненых, оказывать им неотложную помощь и подготавливать к транспортировке.

А вернувшись с СВО Дилмурод решил посвятить себя спорту и работе с детьми. Летом он обратился к губернатору Дмитрию Миляеву с просьбой выделить помещение для занятий единоборствами. Тренировки посещают, в том числе, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Зал нашелся в Доме культуры поселка Майский. Здание было отремонтировано и открыто в рамках национального проекта «Культура» в прошлом году.

По поручению губернатора к этой истории подключилась Тульская областная Федерация смешанных единоборств (ММА). Дилмуроду Абидову помогли оборудовать зал, и теперь всё готово для полноценных тренировок. 

