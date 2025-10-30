  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Кирова в Туле водители не хотят соблюдать ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Кирова в Туле водители не хотят соблюдать ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Кирова в Туле водители не хотят соблюдать ПДД

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Запись сделана на повороте с ул. Кутузова на ул. Кирова в Туле. На записи видно, как сразу несколько водителей нарушили ПДД, проигнорировав знак «Направление движения по полосам».

«Снято 23.10.25, в 16.30», - уточнил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле обгоняющего через сплошную водителя встретили инспекторы ДПС
Дежурная часть
В Туле обгоняющего через сплошную водителя встретили инспекторы ДПС
вчера, в 22:30, 13 1923 3
В Туле водитель наткнулся на «дорожного учителя»
Дежурная часть
В Туле водитель наткнулся на «дорожного учителя»
вчера, в 18:00, 20 1959 -1
На ул. Самоварной страдают из-за наглых автомобилистов и их пассажиров
Дежурная часть
На ул. Самоварной страдают из-за наглых автомобилистов и их пассажиров
28 октября, в 20:13, 54 3032 0
«Нет препятствий для героев!»: в Туле курьезная ситуация с курьером и шлагбаумом попала на видео
Дежурная часть
«Нет препятствий для героев!»: в Туле курьезная ситуация с курьером и шлагбаумом попала на видео
28 октября, в 12:01, 16 2943 4

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 162 1142 4
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
Жизнь Тулы и области
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
сегодня, в 09:33, 96 2407 0
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
вчера, в 17:00, 183 9415 19
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
Жизнь Тулы и области
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
сегодня, в 08:05, 43 1865 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская федерация ММА помогла участнику СВО оборудовать зал для занятий единоборствами
Тульская федерация ММА помогла участнику СВО оборудовать зал для занятий единоборствами
Туляков приглашают стать частью масштабной фотовыставки на пять тысяч снимков
Туляков приглашают стать частью масштабной фотовыставки на пять тысяч снимков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.