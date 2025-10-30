В арт-резиденции «ДКЖ» пройдет полуфинал Тульской областной Премьер-Лиги КВН

1 ноября в 16.00 в арт-резиденции «ДКЖ» в Туле (ул. Демонстрации, 134) пройдет первый полуфинал областной Премьер-Лиги КВН. За выход в финал поборются команды из Тулы, Венева, Богородицка и Ефремова.

Участники покажут три конкурсных номера: визитку с приветствием, СТЭМ (сценка театра эстрадных миниатюр) и импровизацию на случайную тему.

Билеты можно получить бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

Второй полуфинал состоится 8 ноября.

Отметим, что Тульская областная Премьер-Лига КВН помогает талантливым ребятам из муниципалитетов региона показать свое творчество и побороться за путевку в Сочи на международный КиВиН, а детям до 18 лет - отправиться на фестиваль детских команд КВН.

Всего в сезоне 2025 года принимают участие 16 команд из восьми муниципалитетов.