В арт-резиденции «ДКЖ» пройдет полуфинал Тульской областной Премьер-Лиги КВН

Вход по бесплатным билетам.

1 ноября в 16.00 в арт-резиденции «ДКЖ» в Туле (ул. Демонстрации, 134) пройдет первый полуфинал областной Премьер-Лиги КВН. За выход в финал поборются команды из Тулы, Венева, Богородицка и Ефремова. 

Участники покажут три конкурсных номера: визитку с приветствием, СТЭМ (сценка театра эстрадных миниатюр) и импровизацию на случайную тему. 

Билеты можно получить бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

Второй полуфинал состоится 8 ноября. 

Отметим, что Тульская областная Премьер-Лига КВН помогает талантливым ребятам из муниципалитетов региона показать свое творчество и побороться за путевку в Сочи на международный КиВиН, а детям до 18 лет - отправиться на фестиваль детских команд КВН. 

Всего в сезоне 2025 года принимают участие 16 команд из восьми муниципалитетов.

 

сегодня, в 17:43 0
Место
Тула
Прочее
КВНТульская областная Премьер-лига
