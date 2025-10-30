  1. Моя Слобода
На каких улицах Тулы не будет света 31 октября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

На каких улицах Тулы не будет света 31 октября

Публикуем список адресов:

  • ул. Максимовского, 8, 13, 15, 19, 21, 23,
  • ул. Ряжская, 25,
  • 1-й Полюсный пр-д, 2-8 (чётн.), 1, 3, 5,
  • ул. Болотова, 1-22,
  • ул. Кабакова, 38,
  • 18-й пр-д, 4, 6, 8,
  • ул. Чмутова, 85-99 (нечётн.), 85-а, 85-б, 85-г, 101-а,
  • 6-й пр-д, 1-б,
  • ул. Ленина, 24,
  • ул. Братьев Жабровых, 1-а,
  • пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 2, 3-а, 4, 5, 7, 8-а, 8-б, 11-а, 12,
  • Хомяковский пр-д,
  • ул. Берёзовская,
  • ул. Новая, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а,
  • ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а,
  • д. Скорнево (СНТ «Родник»),
  • ул. Заречная, 3-45 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 31-а,
  • ул. Низинная 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 9-а.

сегодня, в 21:50
На каких улицах Тулы не будет света 31 октября
В Тульской области за взятки задержали бывшего сотрудника УФСИН
В Тульской области за взятки задержали бывшего сотрудника УФСИН
«Арсенал» на последней минуте вырвал победу у «Факела»
«Арсенал» на последней минуте вырвал победу у «Факела»
