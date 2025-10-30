В Тульской области за взятки задержали бывшего сотрудника УФСИН

Больше года мужчина получал от заключенных деньги, вещи и различные услуги в обмен на поощрения.

Фото Дмитрия Дзюбина

В Узловой следователем СУ СК России по Тульской области по материалам регионального УФСБ, УМВД и службы собственной безопасности УФСИН возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии.

Мужчина подозревается во взяточничестве. Установлено, что с декабря 2023 по январь 2025 года фигурант, работая на должности старшего инспектора в одном из пенитенциарных учреждений, получал от заключенных взятки в виде услуг, имущества и денег за незаконное покровительство – в частности, за внесение в личные дела отметок о поощрении.

Бывший сотрудник ФСИН задержан, с ним работают следователи территориального следственного отдела. Ведётся следствие.