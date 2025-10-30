«Арсенал» на последней минуте вырвал победу у «Факела»

Матч состоялся в Воронеже и завершился со счётом 2:3.

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Канониры вышли на поле следующим составом: Сангаре, Большаков, Ботака, Исаенко, Попов, Раздорских, Брнович, Алинви, Рейес, Горбунов, Максимов.

Игра не задалась с первых минут – на 13-й минуте встречи арбитр удалил с поля наставника «Арсенала» Дмитрия Гунько – вероятно, за чрезмерно эмоциональное возмущение по поводу назначенного судьёй пенальти.

На 13-й минуте в ворота воронежской команды влетел первый мяч – 0:1 в пользу «Арсенала». Спустя полчаса «Факел» сравнял счёт. После перерыва, на 58-й минуте, Горбунов забил второй гол и вывел туляков вперёд.

Через три минуты Исаенко и Горбунов отправились отдыхать, их сменили Липовой и Пенчиков. На 75-й минуте у нашей команды прошли ещё две замены: вместо Алинви и Максимова вышли Трошечкин и Калмыков. Спустя пять минут «Факел» снова сравнял счёт.

На 88-й минуте Ботака схлопотал «горчичник». На последней минуте основного времени Рейес отдал голевую передачу Липовому, а тот отправил мяч точно в ворота хозяев – 2:3! За четыре минуты добавленного времени цифры на табло не изменились. Итог – победа «Арсенала»!