30 октября в Туле пройдет ярмарка вакансий. В ней примут участие такие работодатели:
- ООО ЧОО «Юнигард-Тула»;
- Кадровый центр «Работа России»;
- АО «Тулагорводоканал»;
- Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;
- ООО НТО «Альвис»;
- АО «Спецприбор»;
- АО «Тульский завод РТИ»;
- ООО «ТД Туласнаб»;
- ООО «Тульский завод механических систем»;
- АО «ТОЗ-МЕТИЗ»;
- Главное управление МЧС России по Тульской области;
- ООО «Станкотехника»;
- ОАО «РЖД»;
- АО «Газстройдеталь»;
- Тульская обувная фабрика «Заря»;
- ООО «ТОЗ-Энерго»;
- ООО «Тульская гармонь»;
- АО «Тульский молочный комбинат»;
- ЗАО «Химприбор-1».
Соискатели смогут не только пройти собеседования, но и получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства и поддержки.
Ярмарка состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.