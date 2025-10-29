Фото Центра занятости Тульской области.

В ней примут участие 18 работодателей.

30 октября в Туле пройдет ярмарка вакансий. В ней примут участие такие работодатели:

ООО ЧОО «Юнигард-Тула»;

Кадровый центр «Работа России»;

АО «Тулагорводоканал»;

Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;

ООО НТО «Альвис»;

АО «Спецприбор»;

АО «Тульский завод РТИ»;

ООО «ТД Туласнаб»;

ООО «Тульский завод механических систем»;

АО «ТОЗ-МЕТИЗ»;

Главное управление МЧС России по Тульской области;

ООО «Станкотехника»;

ОАО «РЖД»;

АО «Газстройдеталь»;

Тульская обувная фабрика «Заря»;

ООО «ТОЗ-Энерго»;

ООО «Тульская гармонь»;

АО «Тульский молочный комбинат»;

ЗАО «Химприбор-1».

Соискатели смогут не только пройти собеседования, но и получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства и поддержки.

Ярмарка состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.