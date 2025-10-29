  1. Моя Слобода
В Туле пройдет ярмарка вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

В Туле пройдет ярмарка вакансий

В ней примут участие 18 работодателей.

30 октября в Туле пройдет ярмарка вакансий. В ней примут участие такие работодатели: 

  • ООО ЧОО «Юнигард-Тула»;
  • Кадровый центр «Работа России»;
  • АО «Тулагорводоканал»;
  • Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;
  • ООО НТО «Альвис»;
  • АО «Спецприбор»;
  • АО «Тульский завод РТИ»;
  • ООО «ТД Туласнаб»;
  • ООО «Тульский завод механических систем»;
  • АО «ТОЗ-МЕТИЗ»;
  • Главное управление МЧС России по Тульской области;
  • ООО «Станкотехника»;
  • ОАО «РЖД»;
  • АО «Газстройдеталь»;
  • Тульская обувная фабрика «Заря»;
  • ООО «ТОЗ-Энерго»;
  • ООО «Тульская гармонь»;
  • АО «Тульский молочный комбинат»;
  • ЗАО «Химприбор-1».

Соискатели смогут не только пройти собеседования, но и получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства и поддержки.

Ярмарка состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.

30 октября
