С начала года Роспотребнадзор нашел в работе магазинов 628 нарушений

Фото из архива Myslo.

Чаще все проблемы были с молочной продукцией.

В Тульской области специалисты Роспотребнадзора проверили торговые точки и нашли 628 нарушений правил маркировки товаров.

Чаще всего торговали товарами с одними и теми же кодами, просроченными продуктами и продуктами без регистрации в специальном реестре.

Больше всего нарушений зафиксировано при продаже молока, сигарет и воды.

Специалисты вынесли 628 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе 193 — по молочной продукции, 156 — по табачной и никотинсодержащей продукции, 78 — по упакованной воде, 34 — по антисептикам, 11 — по духам, 6 — по морепродуктам.

Роспотребнадзор отправил 83 иска, из которых 64 закончились успешно защитой прав потребителей.