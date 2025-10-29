  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Тулица» обыграла «Динамо-Метар»: фоторепортаж с домашнего матча - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Тулица» обыграла «Динамо-Метар»: фоторепортаж с домашнего матча

«Тулица» обыграла «Динамо-Метар»: фоторепортаж с домашнего матча

Итоговый счет – 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Накануне в Тулу вернулась Суперлига по волейболу. Наша «Тулица» сыграла первый домашний матч в новом сезоне. Соперницами тулячек стало «Динамо-Метар» из Челябинска. 

В ходе напряженной борьбы «Тулица» одержала уверенную победу со счетом 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Лучшим игроком команды стала Юлия Синицкая. 

Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой поблагодарил всех, кто присутствовал на матче.

— Седьмой игрок, болельщики подарили нам праздник. При таких трибунах играть приятно.

Смотрите большой фоторепортаж нашего фотографа Дмитрия Дзюбина:

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейбол
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
сегодня, в 06:41, 100 2223 1
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 124 1206 5
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
сегодня, в 17:00, 44 2572 1
Тульское село Панино десятки лет живет без дорог и воды
Жизнь Тулы и области
Тульское село Панино десятки лет живет без дорог и воды
сегодня, в 14:12, 40 1942 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пройдет ярмарка вакансий
В Туле пройдет ярмарка вакансий
«Мои картины хотели показать психиатру»: Александр Багно открыл персональную выставку «Подъем/Отложить на 5 минут»
«Мои картины хотели показать психиатру»: Александр Багно открыл персональную выставку «Подъем/Отложить на 5 минут»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.