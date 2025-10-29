«Тулица» обыграла «Динамо-Метар»: фоторепортаж с домашнего матча

Накануне в Тулу вернулась Суперлига по волейболу. Наша «Тулица» сыграла первый домашний матч в новом сезоне. Соперницами тулячек стало «Динамо-Метар» из Челябинска.

В ходе напряженной борьбы «Тулица» одержала уверенную победу со счетом 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Лучшим игроком команды стала Юлия Синицкая.

Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой поблагодарил всех, кто присутствовал на матче.

— Седьмой игрок, болельщики подарили нам праздник. При таких трибунах играть приятно.

Смотрите большой фоторепортаж нашего фотографа Дмитрия Дзюбина: