Тульские спасатели подвели итоги купального сезона 2025 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Летом для жителей региона были открыты 69 пляжей. Спасатели и инспекторы ГИМС провели 110 профилактических визитов на места массового отдыха, владельцам пляжей было вынесено 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За нарушение правил безопасности на водных объектах к административной ответственности были привлечены 160 человек. Более трехсот детей, находившихся у водоёмов без присмотра взрослых, были удалены с воды.

Совместно с полицейскими и представителями общественности спасатели провели 416 патрулирований и 1197 разъяснительных бесед, установили 461 запрещающий знак.

За купальный сезон на водоемах погибло 19 человек, среди них двое детей. Главными причинами стали купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии опьянения, а также купание детей без присмотра взрослых.