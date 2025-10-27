  1. Моя Слобода
Тульские спасатели подвели итоги купального сезона 2025 года
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели подвели итоги купального сезона 2025 года

Подробности рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах тульского ГУ МЧС России Дмитрий Мудров.

Летом для жителей региона были открыты 69 пляжей. Спасатели и инспекторы ГИМС провели 110 профилактических визитов на места массового отдыха, владельцам пляжей было вынесено 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За нарушение правил безопасности на водных объектах к административной ответственности были привлечены 160 человек. Более трехсот детей, находившихся у водоёмов без присмотра взрослых, были удалены с воды.

Совместно с полицейскими и представителями общественности спасатели провели 416 патрулирований и 1197 разъяснительных бесед, установили 461 запрещающий знак.

За купальный сезон на водоемах погибло 19 человек, среди них двое детей. Главными причинами стали купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии опьянения, а также купание детей без присмотра взрослых.

сегодня, в 19:45 −2
