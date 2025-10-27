  1. Моя Слобода
Туляки спасли кота, почти месяц просидевшего в закрытой квартире

Животному грозила голодная смерть, но благодаря неравнодушным соседям и волонтёрам всё закончилось хорошо.

В одном из домов по ул. Октябрьской разыгралась настоящая драма – жители больше недели пытались спасти запертого в квартире кота.

– Здесь жил дедушка, которому в один из дней стало плохо и его забрала скорая, – рассказал житель дома Михаил Глазков. – Позже мы узнали, что наш сосед скончался. О родственниках никто ничего не знал. Жил дедушка одиноко, единственным его любимцем был кот.

Через несколько дней после того, как хозяин попал в больницу, кот стал истошно мяукать – бедное животное страдало без воды и еды. Помочь хвостатому пытались всем подъездом: звонили в полицию и МЧС, но никто не торопился брать на себя ответственность за вскрытие квартиры.

На помощь неравнодушным тулякам пришли волонтёры из приюта «Любимец»: всего за день они развернули масштабную информационную кампанию в соцсетях и дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.

– К нам приехал участковый и, в присутствии свидетелей, организовал вскрытие двери. В результате кот был спасён. Он просидел взаперти около месяца – удивительно, как ему вообще удалось выжить! 

Сейчас оставшийся без хозяина «узник» восстанавливается и отъедается – его взяла к себе неравнодушная жительница дома.

сегодня, в 19:08 +12
