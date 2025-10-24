  1. Моя Слобода
Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге в начале ноября
Фото Дмитрия Дзюбина.

Регион ждет похолодание.

После 5 ноября в Центральную Россию вернутся ночные заморозки, осадки будут идти в смешанной фазе. Среднесрочный прогноз опубликовали синоптики погодного центра «Фобос».

Дневная температура с трудом дотянется до отметки в +5°. 

вчера, в 11:11 +1
news@myslo.ru
