Участники проекта «Герой 71» посетили выставку «Регион-2030. Платформа Будущего»

В национальном центре «Россия».

23 октября в рамках проекта «Герой 71» по направлению «Реализуй себя в политике» участники программы обучения «Шаг в политику» посетили выставку «Регион-2030. Платформа Будущего» в Национальном центре «Россия».

сава.jpg

На мероприятии участники познакомились с витринами различных регионов Российской Федерации, где были представлены их достижения и образы будущего. Особое внимание было уделено экспозиции Тульской области. На стенде использовались современные мультимедийные технологии и исторические артефакты, что позволило участникам увидеть прошлое, настоящее и будущее нашего региона.

— Это событие стало отличной возможностью для обмена опытом и вдохновения на пути к активному участию в политической жизни своей страны! , — отметил министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Дмитрий Ярцев. 

вчера, в 12:12 −1
