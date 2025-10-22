В Щекинском районе отец и двое детей попали в ДТП из-за пьяного водителя на Mazda

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Его машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

Авария случилась накануне, 21 октября, на 3-м километре автодороги Щекино — Водозабор. 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения (0,730 мг/л) за рулем своей Mazda не справился с управлением и влетел в попутную Cherry.

От удара виновник аварии вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП различные травмы получили несовершеннолетние пассажиры Cherry — 6-летняя и годовалая девочки. Их госпитализировали.

В момент аварии дети находились в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности.