Как в Тульской области поддерживают терапевтов

Фото из архива Myslo и героинь материала.

Поговорили с представителями этой благородной профессии и узнали, за что они любят медицину, как находят подход к пациентам и какие выплаты получают от властей.

Юлия Якимова окончила 2-й Московский медицинский университет и уже три года работает участковым терапевтом в горбольнице № 10. В 2025 году окончила ординатуру по терапии.

— Меня всегда интересовала медицина, как устроен человеческий организм. В школе биология и химия были самыми интересными предметами. В другой профессии я себя не видела. Конечно, в рабочих буднях бывают трудности, но если бы мне пришлось еще раз выбирать кем быть, я бы снова выбрала медицину.

Люблю свою профессию за помощь людям, за интересные клинические случаи, за те эмоции, которые испытываешь, когда назначенное тобой лечение помогает пациентам. На душе сразу становится радостно!

Терапия очень интересна и затрагивает сразу несколько областей медицины. И мне очень приятно, что меня как молодого специалиста, как врача-терапевта поддерживают финансово, и помимо зарплаты я получаю региональные выплаты. Думаю, для многих будущих врачей это послужит определенным стимулом.

Лидия Корнилова, напротив, врач с огромным опытом работы — участковым терапевтом она работает с 1979 года!

— Врачом я мечтала стать с детства, всегда хотелось помогать людям. Многие пациенты для меня уже как родные, так как лечу их много лет, знаю целые поколения. Очень важно быть внимательным к людям; сейчас всем нелегко, и наша задача — не только оказать медицинскую помощь, но и постараться помочь психологически. Нас, опытных врачей с большим стажем, поддерживают на региональном уровне — доплачивают по 10 000 рублей. Приятно, что мудрость и опыт ценят, и мы очень благодарны руководству региона за это.

В Тульской области для врачей предусмотрены меры поддержки. Терапевтам — ежемесячная выплата 15 000 руб., компенсация найма жилья или предоставление служебной квартиры. Участковые терапевты в сельской местно­сти по федеральной программе «Земский доктор» получают

1 млн рублей. Молодые специалисты, впервые приступившие к работе, — региональную выплату в размере пяти окладов.

По инициативе губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области врачам старше 60 лет дополнительно выплачивают 10 000 рублей. Эта мера позволила закрепить на рабочих местах опытные кадры на период подготовки молодой смены.

В этом году в медучреждения региона на должность участкового терапевта пришли 50 молодых специалистов. Больше половины из них — целевики. В медвузах страны проходят обучение по целевому направлению более 900 будущих участковых терапевтов. Они получают ежемесячную доплату к стипендии из регионального бюджета (5000 рублей — студенты специалитета, 10 000 руб. — ординатуры).

Привлечение молодых кадров — важная задача программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».