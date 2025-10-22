«Серебряный старт»: Тулячка выиграла грант на создание мастерской по керамике

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

62-летняя Надежда Кузина начала осваивать керамическое искусство несколько лет назад. Прошла годовой курс в Центре традиционной тульской керамики. По окончании обучения осталась в творческих кругах и стала регулярно участвовать вместе с другими керамистами в выставках и делиться опытом на мастер-классах.

Работы Надежды Кузиной на выставках пользовались популярностью, поэтому через некоторое время возникло желание расти дальше и превратить увлечение в источник дохода.

— У меня несколько направлений: я делаю посуду, сувениры, керамические иконы и провожу мастер-классы. Решиться на открытие ИП было страшно: не знала, как оформиться, да и как и где продавать, тоже было неясно. Ну и стеснялась в своем возрасте начинать вести бизнес. Но когда в соцсетях увидела объявление о курсах от центра «Мой бизнес», то решила воспользоваться таким шансом. Пришла, узнала много полезного: какие документы нужно подготовить и как оформить ИП, как налоги платить, как рассчитать свою прибыль и многое другое, — рассказывает Надежда Кузина.

Обучение стало частью регионального этапа федеральной программы «Серебряный старт». 10 дней участники учились разрабатывать бизнес-планы, продвигать продукты и привлекать клиентов. По итогу обучения предстояла защита проектов и главный приз — грант в 150 тысяч рублей.

Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году «Серебряный старт» прошел впервые. Тульская область стала одним из 25 пилотных регионов по реализации.

17 октября в Центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа федеральной программы «Серебряный старт». Конкуренцию Надежде составляли еще пять тулячек. В состав жюри вошли действующие предприниматели. Среди бизнес-идей: изготовление изделий из керамики, организация досуга старшего поколения и проекты в сфере туризма.

Оценивали участ­ниц по пяти критериям: четкость и структурированность проекта, экономическая и финансовая составляющая, реалистичность и осуществимость, потенциал для роста и соответ­ствие приоритетным направлениям бизнеса. Каждая за пять минут должна была рассказать о сути проекта, целевой аудитории, стоимости и уникальном торговом предложении.

Надежда Кузина презентовала проект «Душевная керамика». Именно он и оказался, по мнению жюри, самым достойным. На его воплощение тулячка получила грант в 150 тысяч рублей.

— Грант — это отличное подспорье. Потрачу его на закупку муфельной печи. Сейчас мне приходится пользоваться услугами чужих студий для обжига, а это издержки и увеличение себестоимости. Теперь я смогу развивать свою мастер­скую, расширить ассортимент сувениров и повысить их качество, — рассказала Надежда Алексеевна.

— Губернатор Дмитрий Миляев и правительство региона уделяют особое внимание поддержке людей старшего поколения. Программа «Серебряный старт» создана для того, чтобы люди старшего поколения могли проявить таланты, открыть для себя новые возможности и поделиться накопленным жизненным и профессиональным опытом. Проекты участниц программы нам доказали, что возраст — это всего лишь цифра. Главное — желание учиться и узнавать новое, — подчерк­нул министр развития предпринимательства и торговли Александр Ильинский.

