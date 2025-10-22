  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Серебряный старт»: Тулячка выиграла грант на создание мастерской по керамике - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Серебряный старт»: Тулячка выиграла грант на создание мастерской по керамике
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Серебряный старт»: Тулячка выиграла грант на создание мастерской по керамике

17 октября в Центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа федеральной программы «Серебряный старт».

62-летняя Надежда Кузина начала осваивать керамическое искусство несколько лет назад. Прошла годовой курс в Центре традиционной тульской керамики. По окончании обучения осталась в творческих кругах и стала регулярно участвовать вместе с другими керамистами в выставках и делиться опытом на мастер-классах. 

Работы Надежды Кузиной на выставках пользовались популярностью, поэтому через некоторое время возникло желание расти дальше и превратить увлечение в источник дохода. 

l6dj4sltgse1i5rxgvf4ab82meoh6676.jpg

— У меня несколько направлений: я делаю посуду, сувениры, керамические иконы и провожу мастер-классы. Решиться на открытие ИП было страшно: не знала, как оформиться, да и как и где продавать, тоже было неясно. Ну и стеснялась в своем возрасте начинать вести бизнес. Но когда в соцсетях увидела объявление о курсах от центра «Мой бизнес», то решила воспользоваться таким шансом. Пришла, узнала много полезного: какие документы нужно подготовить и как оформить ИП, как налоги платить, как рассчитать свою прибыль и многое другое, — рассказывает Надежда Кузина.

Обучение стало частью регионального этапа федеральной программы «Серебряный старт». 10 дней участники учились разрабатывать бизнес-планы, продвигать продукты и привлекать клиентов. По итогу обучения предстояла защита проектов и главный приз — грант в 150 тысяч рублей. 

cjsz29xxek6lwnk51z2aevfccjr33cud.jpg

Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году «Серебряный старт» прошел впервые. Тульская область стала одним из 25 пилотных регионов по реализации. 

17 октября в Центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа федеральной программы «Серебряный старт». Конкуренцию Надежде составляли еще пять тулячек. В состав жюри вошли действующие предприниматели. Среди бизнес-идей: изготовление изделий из керамики, организация досуга старшего поколения и проекты в сфере туризма.

s0nqsaxaqz9oj5zon5fygtcfeeigmzko (1).jpg

Оценивали участ­ниц по пяти критериям: четкость и структурированность проекта, экономическая и финансовая составляющая, реалистичность и осуществимость, потенциал для роста и соответ­ствие приоритетным направлениям бизнеса. Каждая за пять минут должна была рассказать о сути проекта, целевой аудитории, стоимости и уникальном торговом предложении.

Надежда Кузина презентовала проект «Душевная керамика». Именно он и оказался, по мнению жюри, самым достойным. На его воплощение тулячка получила грант в 150 тысяч рублей.

— Грант — это отличное подспорье. Потрачу его на закупку муфельной печи. Сейчас мне приходится пользоваться услугами чужих студий для обжига, а это издержки и увеличение себестоимости. Теперь я смогу развивать свою мастер­скую, расширить ассортимент сувениров и повысить их качество, — рассказала Надежда Алексеевна. 

— Губернатор Дмитрий Миляев и правительство региона уделяют особое внимание поддержке людей старшего поколения. Программа «Серебряный старт» создана для того, чтобы люди старшего поколения могли проявить таланты, открыть для себя новые возможности и поделиться накопленным жизненным и профессиональным опытом. Проекты участниц программы нам доказали, что возраст — это всего лишь цифра. Главное — желание учиться и узнавать новое, — подчерк­нул министр развития предпринимательства и торговли Александр Ильинский.
 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:22 0
Другие статьи по темам
Событие
Серебряный старт
Погода в Туле 22 октября: до +9 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 октября: до +9 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 112 960 3
В Венёве школьницы издевались над сверстницей-инвалидом
Дежурная часть
В Венёве школьницы издевались над сверстницей-инвалидом
сегодня, в 11:02, 64 1879 2
Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд
Дежурная часть
Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд
сегодня, в 09:31, 43 876 0
Роскомнадзор объяснил, зачем ограничил работу WhatsApp* и Telegram
Жизнь Тулы и области
Роскомнадзор объяснил, зачем ограничил работу WhatsApp* и Telegram
сегодня, в 14:11, 32 1292 -15

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе отец и двое детей попали в ДТП из-за пьяного водителя на Mazda
В Щекинском районе отец и двое детей попали в ДТП из-за пьяного водителя на Mazda
В Венёве школьницы издевались над сверстницей-инвалидом
В Венёве школьницы издевались над сверстницей-инвалидом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.