  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина»

Председатель верхней палаты Федерального Собрания высоко оценила работу тульского губернатора и его команды.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями о встрече с руководством Тульской области, которая состоялась 22 октября в рамках проведение Дней Тульской области, проходящих в Совфеде:

– Очень много для развития Тульской области делал предыдущий губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Крайне важно, что Дмитрий Вячеславович Миляев и его команда не только сохраняют преемственность, развивают и поддерживают всё то, что было сделано, но и активно и мощно движутся вперёд, реализуют новые подходы, новые программы, новые проекты.

Также Валентина Матвиенко отметила, что «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
22 октября, в 18:18 −10
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиДни Тульской области в Совете ФедерацииСовфед РФ
Люди
Валентина МатвиенкоДмитрий Миляев
Место
Тульская область
В Тульской области сборщики яблок зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц
Жизнь Тулы и области
В Тульской области сборщики яблок зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц
сегодня, в 19:38, 64 527 1
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
сегодня, в 07:00, 172 1923 5
Тульским полицейским сократили рабочий день из-за отсутствия отопления в УМВД
Жизнь Тулы и области
Тульским полицейским сократили рабочий день из-за отсутствия отопления в УМВД
сегодня, в 16:16, 38 1642 4
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
Жизнь Тулы и области
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
сегодня, в 12:56, 32 1364 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Андрей Дубровский выступил на «Часе Тульской области» в Совете Федерации
Андрей Дубровский выступил на «Часе Тульской области» в Совете Федерации
На ул. Судейского в Туле заметили «второрядника»
На ул. Судейского в Туле заметили «второрядника»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.