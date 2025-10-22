Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями о встрече с руководством Тульской области, которая состоялась 22 октября в рамках проведение Дней Тульской области, проходящих в Совфеде:

– Очень много для развития Тульской области делал предыдущий губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Крайне важно, что Дмитрий Вячеславович Миляев и его команда не только сохраняют преемственность, развивают и поддерживают всё то, что было сделано, но и активно и мощно движутся вперёд, реализуют новые подходы, новые программы, новые проекты.

Также Валентина Матвиенко отметила, что «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина».