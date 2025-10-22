Андрей Дубровский выступил на «Часе Тульской области» в Совете Федерации

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в частности отметила, что регион стабильно развивает и экономику, и социальную сферу: «У Тульской области, одного из старейших промышленных, культурных центров России, со славной многовековой историей есть для этого все возможности».

Губернатор Дмитрий Миляев рассказал о социально-экономическом положении региона и перспективах его развития. Он отметил, что все успехи и достижения, ресурсы и проекты региона нацелены на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья.

– Именно семья, ее благополучие – наш главный приоритет, то, ради чего мы укрепляем экономику и выстраиваем взаимодействие с бизнесом на принципах социального партнерства, развиваем промышленность и сельское хозяйство, совершенствуем медицину и образование, создаем современную городскую среду, – сказал глава региона.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский в своем выступлении отметил, что совместно с Правительством региона в своей работе региональный парламент ориентируется на национальные цели и приоритеты, обозначенные президентом, поддерживает инициативы губернатора.

– Среди ключевых задач – улучшение демографической ситуации и поддержка семей на законодательном уровне. Ведем постоянную работу по актуализации мер социальной поддержки. Увеличены выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям детей-сирот. Расширены возможности использования областного материнского капитала. Учреждена региональная медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка». Семьи с детьми-инвалидами получают единовременную выплату на улучшение жилищных условий либо земельный участок в собственность, – рассказал спикер регионального парламента.

Андрей Дубровский сообщил о законодательном обеспечении реформы местной власти: Думой приняты законы, направленные на укрепление структуры местного самоуправления в пяти муниципальных районах, и эта работа будет продолжена с учетом практической целесообразности.

– Еще одним важным направлением для нас является развитие культуры и индустрии гостеприимства. За счет системных мер в этой сфере туризм стал полноценной отраслью экономики региона, а Тула по праву считается третьей музейной столицей нашей страны. Мы приняли закон, который позволяет субъектам креативных индустрий пользоваться господдержкой с учетом региональных особенностей и народных традиций, – отметил Андрей Владимирович.

Андрей Дубровский особое внимание в своем выступлении уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей: это важнейший приоритет и для депутатского корпуса.

– Общая задача для всех нас – не оставить пробелов в системе поддержки и сделать все, чтобы наши защитники чувствовали заботу государства на всех этапах. В Тульской области эта работа четко выстроена и находится на личном контроле Губернатора, – сказал председатель областной Думы. – Регион на регулярной основе отправляет грузы в места дислокации воинских подразделений. Введен целый комплекс мер поддержки – материальных и нематериальных. Бойцы и члены семей оформляют выплаты и меры поддержки в региональном центре «Герой 71», который работает по принципу одного окна. Я как участник СВО на собственном опыте знаю, как организован процесс оказания помощи. Постоянно получаю обратную связь от бойцов. Парни очень ценят нашу помощь.

Андрей Владимирович рассказал, что Дума постоянно взаимодействует с бойцами и их близкими, чтобы подходить к решению каждого вопроса адресно. Расширена география депутатских приемов: теперь они проходят на площадках региональных центров «Герой 71» и «Мой семейный центр», тульского филиала Фонда «Защитники Отечества». Благодаря этому, считает спикер облдумы, система поддержки непрерывно донастраивается, что отражается в региональном законодательстве.

– В сфере нашего особого внимания – бойцы, возвращающиеся домой. Переход к мирной жизни – это нелегкий путь, он требует не только внутренней установки, но и полноценного решения насущных вопросов. Здесь тоже важно наше участие, – считает Андрей Дубровский. – По инициативе Губернатора действует проект «Герой 71». Он предусматривает получение образования, трудоустройство, в том числе в органы власти или на ведущие предприятия, поддержку в открытии бизнеса. В рамках проекта Губернатор, председатель и члены Правительства, руководители предприятий, я и мои коллеги-депутаты выступаем наставниками для бойцов. Делимся опытом, регулярно участвуем в очных модулях, погружаем в работу, привлекаем к проектной деятельности.

Андрей Владимирович отметил, что вместе с остальными мерами поддержки проект «Герой 71» позволяет создавать условия, в которых каждый участник СВО и его близкие уверены в собственном будущем и на деле чувствуют помощь государства.

– Хочу подчеркнуть, это примеры инициатив, родившихся в результате прямого общения с участниками СВО. Сейчас мы активно прорабатываем еще одну. На встрече с семьями бойцов был поднят вопрос о приостановке действия учетных записей Госуслуг военнослужащих, которые официально находятся в плену или признаны пропавшими без вести. Есть случаи, когда злоумышленники, в том числе наш противник, используют такие учетные записи для мошенничества. Предлагаемая мера позволит исключить подобные риски. Технические детали готовы предметно обсудить. Будем благодарны за принципиальную позицию Совета Федерации по этому вопросу, – сказал Андрей Дубровский.

Председатель областной Думы выразил уверенность в том, что именно консолидированный подход позволит решить все задачи, обозначенные президентом.