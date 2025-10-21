  1. Моя Слобода
По снегу, воде и бездорожью: у тульских спасателей появился снегоболотоход
Фото Алексея Пирязева.

По снегу, воде и бездорожью: у тульских спасателей появился снегоболотоход

Сотрудники городского Центра гражданской защиты и спасательных работ провели испытания нового автомобиля, купленного для работы в период паводков.

21 октября на пруду Пятнашка уникальный и единственный в Туле вездеход успешно прошел обкатку.

PAV-2872.jpg

Новый автомобиль поможет спасателям доставлять помощь и медиков туда, где не проедет ни одна машина, — по снегу, льду, болоту и воде. Вместимость снегоболотохода составляет 11 человек. 

PAV-2157.jpg

В комплекте снегоболотохода — лебёдка, автономный обогреватель, компрессор накачки колёс и аптечка.

PAV-2192.jpg

Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков рассказал, как новый автомобиль поможет в работе:

— Снегоболотоход сделан на базе грузового автомобиля. При весенних паводках нередко происходит подтопление населенных пунктов. Раньше мы использовали для перевозки людей и медиков большегрузную технику. В чрезвычайных ситуациях мы теперь сможем быть более оперативными и передвигаться по самой разной местности.

PAV-2208.jpg

Начальник группы обеспечения аварийно-спасательных работ МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Игорь Топоров:

— Чтобы управлять этим автомобилем, нам с коллегами пришлось открывать новую категорию водительских прав: мы учились ездить на тракторах. Вот уже несколько месяцев мы обкатываем вездеход, чтобы понимать, как он ездит по разному грунту. По прямой дороге машина разгоняется до 80 км/ч. 

PAV-2810.jpg

В тренировочных испытаниях по спасению и эвакуации «раненых» в условиях бездорожья принял участие глава администрации Тулы Илья Беспалов

PAV-2232.jpg

По легенде учений, в пруду Пятнашка был зафиксирован резкий подъем воды, в результате чего «раненные жители» остались на другом берегу пруда без транспортной доступности. Тульские спасатели организовали переправу пострадавших и доставили им необходимые продукты и медикаменты.

PAV-2819.jpg

На вездеходе сначала проехали вдоль берега, а потом и вовсе пересекли пруд.

PAV-2247.jpg

Илья Беспалов сам побывал за рулем вездехода и оценил его возможности.

PAV-2864.jpg

Глава администрации Тулы отметил важность приобретенного транспорта для работы спасателей:

— Тула — большое муниципальное образование площадью 1,5 тысячи квадратных километров. У нас много водоемов, труднопроходимых мест. Эта машина приобретена для городской службы спасения, потому что она может использоваться в половодье, когда нужно срочно провести эвакуацию жителей, отвезти врача, привезти продукты, медикаменты, когда другие способы доставки недоступны. Машина успешно прошла обкатку. Сегодня в ходе учений она справилась со всеми задачами, преодолела водную преграду. Мне немного удалось посидеть за рулем. На ней удобно, она легко управляется. Даже девушки смогли бы крутить руль! Эта машина будет для нашей службы спасения полезным средством.

PAV-2299.jpg

С начала года Роспотребнадзор конфисковал более 6,5 тысячи пачек нелегальной табачной продукции
С начала года Роспотребнадзор конфисковал более 6,5 тысячи пачек нелегальной табачной продукции
Как в Тульской области поддерживают терапевтов
Как в Тульской области поддерживают терапевтов
