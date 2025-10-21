  1. Моя Слобода
Минтранс напомнил о новой схеме движения на Калужском шоссе

Это связано с ремонтом дороги.

На Калужском шоссе стартовал ремонт дороги. На это время организовано реверсивное движение и установлены мобильные светофоры. Работы планируют выполнять в ночное время в течение четырех дней поочередно на двух полосах движения. В это время реверсивное движение по одной полосе будет действовать с 20.00 до 06.00. 

Далее рабочие перейдут на неосвещенный участок в районе ТЦ «Метро». Работы по фрезерованию также планируют выполнить в течение четырех дней в дневное время с организацией реверсивного движения с 9.30 до 16.30. 

В минтрансе Тульской области обратились к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездок.

сегодня, в 16:59 −1
Умер самый известный водитель тульской маршрутки Владимир Синяков
Умер самый известный водитель тульской маршрутки Владимир Синяков
В Туле пройдет забег Дедов Морозов
В Туле пройдет забег Дедов Морозов
