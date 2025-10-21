  1. Моя Слобода
Умер самый известный водитель тульской маршрутки Владимир Синяков

Умер самый известный водитель тульской маршрутки Владимир Синяков

Его знала вся Тула. Он умел расположить к себе людей и поднять им настроение своими добрыми и искрометными шутками...

Скончался самый известный и веселый водитель тульской маршрутки Владимир Синяков. Как стало известно Myslo, он умер у себя дома. Предварительная причина — почечная недостаточность.

По нашей информации, похороны состоятся в четверг. Подробности станут известны позднее. 

О Владимире Синякове Myslo не раз рассказывал. Водитель-приколист давно стал добрым другом нашей редакции. Теплая, семейная атмосфера, которую он создавал в салоне маршрутки более 15 лет, настолько завораживала, что его специально ждали на остановках.

0fc5d362-87dd-4c4a-bc92-aa936f33fbe4.jpg

— С детства не переношу тишину в автобусах: от водителя ни слова не услышишь, и из-за этого складывается впечатление, что он возомнил себя некой важной персоной, — рассказывал нам в интервью Владимир. — Не хочу, чтобы те, кого я подвожу, про меня так же думали. Стараюсь быть ближе к людям.

Он не только много шутил, но еще и писал стихи и даже песни. Источником вдохновения Владимир называл своих близких. Супруга, пятеро приемных детей и уже шесть внуков — большая дружная семья постоянно поддерживала его. 

Myslo выражает соболезнования родным и близким Владимира Синякова.

Прочитать о самом веселом тульском лайнщике можно в нашей специальной статье по ссылке.

сегодня, в 17:05 +6




